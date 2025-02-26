Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schicksalsschläge

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 158vom 26.02.2025
Folge 158: Schicksalsschläge

23 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Schnell ist der jugendliche Handtaschendieb gefasst und die Kommissare liefern ihn zu Hause ab. Eine Nachbarin des Jungen erzählt den Kommissaren, dass er regelmäßig von seinem Vater misshandelt wird. Doch der Junge will sich nicht zu den Anschuldigungen äußern. Als die Kommissare den mutmaßlichen Schläger zur Rede stellen wollen, ist der spurlos verschwunden ...

