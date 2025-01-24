K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 46: Gefährliche Fracht
23 Min.Ab 12
Ein Vergewaltiger kann aus der JVA fliehen. Vor Jahren hat ihn Kommissar Naseband überführt und ins Gefängnis gesteckt. Jetzt treibt den Verbrecher nur eines an: Rache an Michael Naseband. Aber noch weiß der Kommissar nicht, dass er sich in höchster Gefahr befindet. Auf der Suche nach dem Flüchtigen vergewaltigt er ein neues Opfer auf brutale Art und Weise. Als der Kommissar in eine hinterhältige Falle gelockt wird, beginnt für ihn ein Spiel auf Leben und Tod ...
