Der Tod wohnt nebenan

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 48vom 25.01.2025
Folge 48: Der Tod wohnt nebenan

23 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12

Ein Mann beobachtet, wie sein Nachbar seine Frau erschlägt und ruft die Polizei, aber im Haus des Nachbarn deutet nichts auf die grausame Tat hin und der Verdächtige gibt an, dass seine Frau zu einer Freundin gefahren sei. Die Kommissare überprüfen das und tatsächlich: Es geht ihr gut! Laut Aktenlage bekriegen sich die Nachbarparteien seit Jahren, auch der angebliche Mord war offenbar nur ein übler Scherz ...

SAT.1 GOLD
