K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 53: Wie gewonnen, so zerronnen
22 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Im Wald wird die Leiche eines russischen Drogenkuriers gefunden. Die Kommissare finden heraus, dass der Mann nicht im Wald, sondern in einem Hotel gestorben ist. Bei der Observierung des verdächtigen Hotelbesitzers treffen sie überraschend auf den Gerichtsmediziner Dr. Alsleben, der offensichtlich mit der Schwester des windigen Hotelbesitzers zusammen ist. Als diese entführt wird, ist klar, dass auch er längst im Visier der Verbrecher ist.
