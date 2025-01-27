Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Liebe unter Frauen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 56
Folge 56: Liebe unter Frauen

23 Min.Ab 12

Eine schwangere Frau wird tot in einem Möbelhaus gefunden - alles deutet auf Selbstmord hin. Doch die Obduktion belegt: Sie starb nicht in dem Möbelhaus, sondern ist ertrunken, denn in ihrem Magen finden sich Reste eines Badezusatzes. Warum wurde die Tote in das Möbelhaus geschafft? Als die Kommissare herausfinden, dass die Frau seit einiger Zeit in der Lesbenszene unterwegs ist, ermittelt Kommissarin Rietz undercover in einer einschlägigen Bar.

SAT.1 GOLD
