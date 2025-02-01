Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Das vergessene Mädchen

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 73
Das vergessene Mädchen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 73: Das vergessene Mädchen

23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wird entführt, der Täter fordert 500.000 Euro. Die verzweifelten Eltern besorgen das Lösegeld, doch ein Unbekannter dringt ins Haus ein und stiehlt es. Wollte der Entführer das Risiko der Geldübergabe vermeiden? Obwohl er inzwischen das Geld zu haben scheint, lässt er das Mädchen nicht frei. Mit Hilfe einer Zeugenaussage gelingt es den Kommissaren, den mutmaßlichen Täter zu ermitteln. Bevor sie ihn stellen können, hat er einen Autounfall und fällt ins Koma.

