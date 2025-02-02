Geheimnis einer SchülerinJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 77: Geheimnis einer Schülerin
23 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Eine Schülerin wird tot in einem Wohnheim gefunden. Was zunächst nach Selbstmord aussieht, entpuppt sich schnell als Mord. Unter Verdacht gerät eine Mitschülerin der Toten, doch sie wiederum beschuldigt den Hausarzt des Mädchens. Er soll die tote Schülerin sexuell missbraucht haben. Der Arzt gibt den Sex mit der Schülerin zu - aber sie habe ihn dazu gezwungen ...
