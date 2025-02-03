Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Freund unter Mordverdacht

SAT.1 GOLDStaffel 7Folge 81vom 03.02.2025
Ein Freund unter Mordverdacht

Folge 81: Ein Freund unter Mordverdacht

23 Min.Folge vom 03.02.2025Ab 12

Eine Schwangere wird erstochen. Ein ehemaliger Kollege von Kommissarin Rietz gerät unter Verdacht, denn er war mit dem Opfer liiert. Alexandra Rietz glaubt jedoch an seine Unschuld, selbst als in seiner Wohnung die Tatwaffe gefunden wird. Dann wird der Nachbar der Toten auf offener Straße erschossen - und wieder spricht alles gegen den Ex-Kollegen.

