K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 95: Familienmord
22 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 12
Eine Frau läuft im Drogenrausch vor ein Auto. Am nächsten Morgen kann sie sich an kaum etwas erinnern. Als die Kommissare sie nach Hause bringen, bietet sich ihnen dort ein Bild des Grauens: Ihr Ehemann und ihre Tochter sind tot, sie wurden bestialisch erstochen. Alle Indizien sprechen gegen die Frau. Hat sie ihre eigene Familie unter Drogeneinfluss ermordet?
