K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 109: Abgründe der Lust
23 Min.Folge vom 06.10.2024Ab 12
Ein Geschäftsmann wird tot in seinem Pool gefunden. Die Todesursache ist eine Überdosis K.O.-Tropfen. Zunächst führen alle Spuren ins Rotlichtmilieu. Wurden dem Bauunternehmer seine Liebesabenteuer mit Prostituierten zum Verhängnis? Doch auch der Geschäftspartner des Ermordeten treibt ein falsches Spiel. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel: Können sie eine Prostituierte des Mordes überführen oder wurde der Geschäftsmann Opfer der dubiosen Machenschaften seines Partners?
