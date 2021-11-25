K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 111: Mordslügen
23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12
Fantasie oder Realität? Ein Junge will einen Mord beobachtet haben. Das Heikle an der Sache: Der Mörder soll der verhasste Verlobte seiner Mutter sein. Der Junge selbst gilt als notorischer Lügner. Ohne Leiche und Spuren fällt es auch den Kommissaren schwer, ihm zu glauben. Als das angebliche Opfer sich bei den Kommissaren meldet, scheint alles klar zu sein: Der Junge hat gelogen. Doch der Schein trügt und der Junge verschwindet spurlos ...
