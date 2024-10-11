K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 117: Bye Bye Baby
23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Tragischer Fund in einem Internat: Die Leiche einer 17-Jährigen liegt erstochen in ihrem Bett. Doch damit nicht genug - das Mädchen wurde vergewaltigt und war im zweiten Monat schwanger. Welche Tragödie spielte sich im Internat ab? Die Kommissare blicken hinter die Fassade und entlarven eine Clique von Schulschlägern, die das Mädchen gemobbt und brutal misshandelt haben. Stecken die Jugendlichen auch hinter dem Mord?
