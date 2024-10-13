K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 122: Gefährliches Shooting
23 Min.Folge vom 13.10.2024Ab 12
Ein Unbekannter schlägt den Kopf eines Mädchens mit voller Wucht gegen eine Holzwand. Es ist sofort tot. Kurz darauf tauchen Nacktfotos des Mädchens auf. Die Aufnahmen wurden von ihrem Arbeitgeber gemacht. Als die Kommissare herausfinden, dass die junge Frau im 3. Monat schwanger war, verdichtet sich der Verdacht gegen den verheirateten Mann. Wurde das unliebsame Kind aus dem Weg geräumt?
