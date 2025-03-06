K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 25: Tödliches Erbe
23 Min.Ab 12
Ein 18-jähriges Mädchen wird tot in der Badewanne aufgefunden. Die Obduktion ergibt, dass die junge Frau an einer tödlichen Dosis Antidepressiva und Methadon verstarb: War es ein Unfall, Selbstmord oder gar Mord? Kurze Zeit später wird auch die Mutter des verstorbenen jungen Mädchens tot aufgefunden. Die Hintergründe offenbaren verzwickte Erbschaftsansprüche und eine überraschende Vaterschaft ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick