K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 26: Entführung aus Rache
23 Min.Ab 12
Als ein Ehepaar aus dem Urlaub zurückkehrt, erwartet es eine böse Überraschung: Ein toter Teenager liegt im Haus und ihre Tochter ist verschwunden. Kalendereinträge des Mädchens führen zu ihrem heimlichen Freund. Der kannte zudem den toten Teenager und gerät dadurch ins Visier der Fahnder. Hat er ihn umgebracht und hat er auch etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun? Während die Kommissare ihn noch befragen, erhalten die Eltern ein Schreiben des wahren Entführers ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick