Feind in den eigenen ReihenJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 65: Feind in den eigenen Reihen
22 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Ein Verdächtiger wird während der verdeckten Ermittlung erschossen, vom Täter fehlt jede Spur. Der Vater des Toten bringt zusätzlich Unruhe in die Ermittlungen, als er der Polizei die Schuld am Tod seines Sohnes gibt und Rache schwört. Wenig später entkommen die Kommissare nur knapp einem Anschlag. Sie suchen fieberhaft nach dem Täter. Und tatsächlich: Ein Fahnder, der an dem Undercover-Einsatz beteiligt war, gerät unter Verdacht. Hat er den jungen Mann getötet?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick