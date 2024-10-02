Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 70vom 02.10.2024
Folge 70: Um jeden Preis

23 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12

Kommissar Robert Ritter wird vor dem K11 von einem angeblichen Getränkelieferanten getäuscht und mit Waffengewalt entführt. Der Kidnapper fordert die Festnahme eines Mannes, der vor einem Jahr seine Tochter missbraucht und getötet hat. Dieser wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen. Für die Kommissare beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es ihnen nicht, den mutmaßlichen Mörder zu überführen, wird Ritter sterben ...

