Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Ein Sarg für Zwei

Puls8 HDStaffel 8Folge 77vom 07.10.2024
Ein Sarg für Zwei

Ein Sarg für ZweiJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 77: Ein Sarg für Zwei

23 Min.Folge vom 07.10.2024Ab 12

Bei der Beerdigung eines reichen Verlegers geschieht das Unfassbare: Im Sarg liegt ein zweiter Toter. Es ist der Exfreund der Verlegertochter, ein erfolgloser Autor. Offenbar wurde der Mann ermordet. Die Kommissare ermitteln in der Familie des verstorbenen Verlegers und machen dort eine interessante Entdeckung: Alles deutet darauf hin, dass die Witwe ein Verhältnis mit dem Ermordeten hatte. Musste der junge Autor seine amourösen Abenteuer mit dem Leben bezahlen?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen