Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Jagd auf Robert Ritter

Puls8 HDStaffel 8Folge 96vom 26.03.2025
Jagd auf Robert Ritter

Jagd auf Robert RitterJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 96: Jagd auf Robert Ritter

23 Min.Folge vom 26.03.2025Ab 12

Schock für die Kommissare: Robert Ritter soll ermordet in einer Tiefgarage liegen! Doch schnell klärt sich der Albtraum auf. Es handelt sich bei dem Toten um einen Namensvetter des Kommissars. Als jedoch ein weiterer Robert Ritter ermordet wird, wird klar, dass der Täter es auf junge Männer mit diesem Namen abgesehen hat. Doch warum? Schließlich fallen Schüsse auf Kommissar Ritter ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
Puls8 HD
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 9 Staffeln und Folgen