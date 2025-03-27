Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jaqueline verzweifelt gesucht

Staffel 8Folge 97vom 27.03.2025
Folge vom 27.03.2025Ab 12

Eine 13-Jährige verschwindet spurlos. Die Kommissare finden ihr Tagebuch. Darin schwärmt das Mädchen von seinem neuen Chatfreund. Nur von ihm fühlt sie sich verstanden. Die Chatprotokolle decken auf: Das Mädchen hat sich am Abend ihres Verschwindens mit dem Unbekannten in einer Kneipe verabredet. Der Kneipenbesitzer macht eine erschreckende Aussage: Der scheinbar jugendliche Chatfreund ist ein erwachsener Mann. Sind die Kommissare einem Kinderschänder auf der Spur?

