K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 41: Sex sells
23 Min.Folge vom 09.04.2025Ab 12
Nach einem Kurzurlaub findet eine 32-jährige Ehefrau ihren Mann blutüberströmt im Wohnzimmer der gemeinsamen Villa. Der Mann wurde mit fünf Stichen in den Rücken brutal ermordet. Das Seltsame: Es gibt keine Anzeichen für einen Einbruch, und der Ehemann hatte kurz vor seinem Tod Sex. Als auch noch das Alibi der Ehefrau platzt, wird sie plötzlich vom Opfer zur Verdächtigen. Hat sich in der Villa ein Ehedrama abgespielt?
