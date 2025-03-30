Tod einer ZukunftshoffnungJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 6: Tod einer Zukunftshoffnung
23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Eine Forscherin wird vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: der vorbestrafte Laborassistent. Er hat schon einmal eine Frau auf sadistische Art und Weise missbraucht. Als die Kommissare auch noch Beweise in den Sachen des Mannes finden, zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu. Doch der Mann beteuert weiter seine Unschuld.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick