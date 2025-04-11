Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Blutspuren

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 46vom 11.04.2025
Blutspuren

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 46: Blutspuren

22 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12

Als ein Geschwisterpaar von einem Freizeitcamp nach Hause kommt, sind die Eltern spurlos verschwunden - keine Nachricht, ihre Handys liegen zu Hause. Als die Kommissare im Teppich eine große Menge Blut entdecken, müssen sie vom Schlimmsten ausgehen. Doch es gibt keine Einbruchsspuren und es wurde nichts gestohlen. Was hat sich in der Villa abgespielt?

