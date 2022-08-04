Das Urlaubsduell: Marbella versus Budva in MontenegroJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 23: Das Urlaubsduell: Marbella versus Budva in Montenegro
48 Min.Folge vom 04.08.2022Ab 12
Viele Deutsche zieht es im Urlaub Richtung Süden. Doch durch die Inflation schießen aktuell die Preise für Flüge und Hotels in die Höhe! Gibt es Geheimtipps, die mit klassischen Traumzielen mithalten können und vielleicht sogar günstiger sind? Das "K1 Magazin" macht den Test: Bekannt gegen unbekannt - Budva in Montenegro gegen Marbella in Spanien. Was haben die beiden Orte zu bieten und wie teuer ist es dort? Und: Vorsicht Taschendiebe! Wie man sich im Urlaub richtig schützt.
