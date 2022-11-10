Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 37: Grundausbildung bei der Bundeswehr: Wer besteht den Härtetest?
48 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Bevor Soldaten ihren Dienst im Heer, in der Luftwaffe oder der Marine antreten, müssen sie in einer dreimonatigen Grundausbildung beweisen, dass sie für die Bundeswehr geeignet sind. Viele der Rekruten kommen dabei an ihre mentalen und körperlichen Grenzen. Das "K1 Magazin" begleitet das Geschehen am Truppenübungsplatz. Und: Für den Ernstfall gerüstet: Wie gut sind fertig gepackte Notfallrucksäcke? / Steuergeldverschwendung in Berlin: Fehlplanung im Regierungsviertel!
