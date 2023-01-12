Zum Inhalt springenBarrierefrei
K1 Magazin

Der große Secondhand-Möbel-Test mit Peter Giesel

Kabel EinsStaffel 2022Folge 41vom 12.01.2023
Der große Secondhand-Möbel-Test mit Peter Giesel

Folge 41: Der große Secondhand-Möbel-Test mit Peter Giesel

46 Min.Folge vom 12.01.2023Ab 12

Gerade jetzt, wenn die Inflation immer noch hoch ist und alles teurer wird, ist sparen angesagt. Sind ein neuer Esstisch oder ein Sofa überhaupt noch drin? Mit Möbeln aus zweiter Hand kann man Geld sparen. Doch wo findet man die besten Schnäppchen? Online oder im Gebrauchtwarenhaus? Und welche Qualität bekommt man für sein Geld? Das "K1 Magazin" und Peter Giesel machen den Test. Und: Winter-Outdoor-Spaß: vom Skispringen bis zu Ice-Rafting / Wie Schwitzen in der Sauna richtig geht

