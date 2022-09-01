Wie man mit Social Media Geld verdientJetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 27: Wie man mit Social Media Geld verdient
45 Min.Folge vom 01.09.2022Ab 12
Social Media bietet heute jedem die Möglichkeit, erfolgreich zu werden - ob als Influencer mit speziellen Inhalten oder mit eigenen Produkten, die man über Instagram, TikTok & Co. vermarktet. Doch um wirklich erfolgreich zu werden, bedarf es der richtigen Strategie, Kreativität, Fleiß und Wissen. Das "K1 Magazin" stellt fünf Erfinder:innen vor, denen der Durchbruch gelungen ist. Und: Der lustigste Fahrlehrer Deutschlands und seine unglaublichen Methoden / Alkohol-Irrtümer
