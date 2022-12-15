Wie geht es "Rosins Restaurants"-Wirtin Geli heute?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 40: Wie geht es "Rosins Restaurants"-Wirtin Geli heute?
49 Min.Folge vom 15.12.2022Ab 12
Im Herbst 2020 kommt Frank Rosin Geli und ihrem Café "Waffelwunder" zu Hilfe, denn die Einnahmen reichen der Wirtin nicht aus. Gemeinsam entwickeln sie neue Rezepte. Doch dann folgt der Corona-Lockdown. Für Geli bleibt nur noch das to-go-Geschäft, um den Betrieb über Wasser zu halten. Konnte sie diese lange Durststrecke überwinden? Und: Weihnachtsreste-Challenge: Wie werden aus Ente, Knödeln & Co. neue Gerichte? / Internationale Weihnachtsspezialitäten mit Mike Süsser
