K1 Magazin
Folge 42: Zurück im "AnGerichtet": Wie läuft das Gasthaus nach Rosins Rettungseinsatz?
47 Min.Folge vom 19.01.2023Ab 12
Im bayerischen Neuötting erfüllen sich Alexandra und Robert Gerich mit dem Landgasthaus "AnGerichtet" einen Lebenstraum. Doch die Einnahmen sind zu knapp und die Sturheit von Wirt Robert bringt Alexandra und die Mitarbeiter an ihre Grenzen. Frank Rosin kommt Anfang 2021 zu Hilfe und gibt Robert Nachhilfe in Sachen Kochkunst und Teamwork. Wie läuft der Betrieb zwei Jahre später? Und: Gelingt Bier mit Brausets für zuhause? / Küchentricks aus dem Internet im Test
