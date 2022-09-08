Thema u. a.: Wie gut sind Fitness-Games für Spielkonsole und Smartphone?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 28: Thema u. a.: Wie gut sind Fitness-Games für Spielkonsole und Smartphone?
45 Min.Folge vom 08.09.2022Ab 12
Dass körperliche Anstrengung Spaß machen kann, versprechen zumindest Fitness-Games für Spielkonsolen, PC und Smartphone. Außerdem bieten sie einem die Möglichkeit, den Sport ins eigene Wohnzimmer zu verlegen. Die Games wollen spielerisch zur Bewegung motivieren - so sollen die Nutzer "ganz nebenbei" fit werden. Doch wie gut funktioniert das wirklich? Ob die Games es schaffen, Spaß und Sport zu vereinen? Und: Boxen im Selbstversuch / Wie Muskeltraining zum Erfolg wird
