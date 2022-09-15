Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Schwimmen, Rutschen, Saunieren: Wellness- und Erlebnisbäder im Test

Kabel EinsStaffel 2022Folge 29vom 15.09.2022
48 Min.Folge vom 15.09.2022Ab 12

Wellness- und Erlebnisbäder bieten Erholung und Entertainment für die ganze Familie. Gerade im Herbst kann man in der Saunalandschaft die Seele baumeln lassen oder auf den Wasserrutschen Spaß und Action erleben. Doch wie viel bekommt man für sein Geld, und welche Einschränkungen gibt es aufgrund der aktuellen Energiekrise? Das "K1 Magazin" testet drei Anlagen im Norden, Süden und Westen Deutschlands. Und: Sexmythen: "Männer mit Glatze sind potenter" - wahr oder falsch?

