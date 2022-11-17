Thema u. a.: Was essen die Armeen rund um den Globus?Jetzt kostenlos streamen
K1 Magazin
Folge 38: Thema u. a.: Was essen die Armeen rund um den Globus?
48 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12
Die Essenspakete deutscher Soldaten enthalten meist Erbsensuppe oder Vollkornbrot mit Wurst. Aber was haben die Truppen der Franzosen, Amerikaner und Chinesen dabei? Madita van Hülsen und Profikoch Alex Wahi nehmen die internationalen Essenspakete unter die Lupe und gehen auf kulinarisch-militärische Weltreise. Und: Außergewöhnliche Entdeckungstouren: Auf der Spur von Aliens und Geistern! / Grillen im Winter: In einer Holzkota wird's möglich
