K11 - Die neuen Fälle
Folge 25: Zeuge mit vier Pfoten
22 Min.Folge vom 05.04.2022Ab 12
Ein Hund unterstützt die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler bei der Aufklärung des brutalen Übergriffs auf sein Frauchen. Auf den ersten Blick sieht alles nach einem Verbrechen aus unerfüllter Liebe aus. Als jedoch eine junge Frau tot aufgefunden wird, stehen die Kommissare vor einem neuen Rätsel. Gibt es zwischen den beiden Vorfällen einen Zusammenhang?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick