K11 - Die neuen Fälle

Dreimal schwarzer Kater

SAT.1Staffel 4Folge 43vom 13.05.2022
Folge 43: Dreimal schwarzer Kater

22 Min.Folge vom 13.05.2022Ab 12

Freitag, der 13.! Kommissar Philipp Stehler rechnet förmlich damit, an diesem Tag vom Unglück verfolgt zu werden. Und tatsächlich wird er zusammen mit seiner Kollegin Daniela Stamm zu einem mysteriösen Todesfall gerufen: Ein junger Schornsteinfeger fiel bei einem Einsatz durch einen Kamin und verunglückte tödlich. Es gilt nun, zwischen Aberglaube, Skrupellosigkeit und schicksalhaften Begegnungen die Wahrheit herauszufinden.

SAT.1
