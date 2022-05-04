Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 45vom 04.05.2022
22 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12

In einer stillgelegten Fabrik empfängt eine junge Frau den Hilferuf eines Mannes aus dem Jenseits. Sie gibt an, hellsichtig zu sein und vermutet die Leiche des Rufenden auf dem Gelände. Das Kuriose: Der Mann wird tatsächlich seit sechs Monaten vermisst. Als die Kommissare Robert Ritter und Charlotte Fuchs eine stark verweste Leiche auf dem verlassenen Gelände finden, eröffnet sich ihnen ein mysteriöser Mordfall.

