K11 - Die neuen Fälle
Folge 45: Kaira, die Finsternis
22 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 12
In einer stillgelegten Fabrik empfängt eine junge Frau den Hilferuf eines Mannes aus dem Jenseits. Sie gibt an, hellsichtig zu sein und vermutet die Leiche des Rufenden auf dem Gelände. Das Kuriose: Der Mann wird tatsächlich seit sechs Monaten vermisst. Als die Kommissare Robert Ritter und Charlotte Fuchs eine stark verweste Leiche auf dem verlassenen Gelände finden, eröffnet sich ihnen ein mysteriöser Mordfall.
