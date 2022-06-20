K11 - Die neuen Fälle
Folge 55: Teufelsstunde
22 Min. 20.06.2022 Ab 12
Des Teufels Werk oder nur ein Einbruch? Die Kommissare Michael Naseband und Charlotte Fuchs versuchen zwischen stehengebliebenen Uhren und fliegenden Blumentöpfen eine irdische Erklärung für die unheimlichen Ereignisse zu finden. Doch als sie das Opfer im Badezimmer beschmiert mit den Zahlen 666 entdecken, beginnen selbst die Kommissare zu zweifeln ...
