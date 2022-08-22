K11 - Die neuen Fälle
Folge 74: Professor Monster
22 Min.Folge vom 22.08.2022Ab 12
Eine junge Studentin wird bewusstlos und vollkommen dehydriert in einem Keller gefunden. Wer hat die Frau dort über mehrere Tage hinweg eingesperrt? Die Spur führt die Kommissare Charlotte Fuchs und Philipp Stehler an die Uni, wo der Fall immer mysteriöser wird, bis er plötzlich eine völlig unerwartete Wendung nimmt ...
