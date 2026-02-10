Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

sixxStaffel 3Folge 1vom 10.02.2026
Folge 1: Okkultismus & Obsession

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Als die 18-jährige Christina ihren Mitschüler Tardaryl kennenlernt, scheint sie in ihm ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Beide kommen aus desaströsen Familienverhältnissen und entwickeln schnell eine extreme Besessenheit voneinander. Auch pflegen sie gemeinsam ihre Leidenschaft für das Okkulte und gehen damit eines Tages einen Schritt zu weit ...

