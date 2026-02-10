Okkultismus & ObsessionJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 1: Okkultismus & Obsession
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Als die 18-jährige Christina ihren Mitschüler Tardaryl kennenlernt, scheint sie in ihm ihren Seelenverwandten gefunden zu haben. Beide kommen aus desaströsen Familienverhältnissen und entwickeln schnell eine extreme Besessenheit voneinander. Auch pflegen sie gemeinsam ihre Leidenschaft für das Okkulte und gehen damit eines Tages einen Schritt zu weit ...
