SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 4vom 10.02.2026
Folge 4: Lug & Trug

39 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Raelynne Simonin ist mit dem stark übergewichtigen Jack Purselly verheiratet und todunglücklich in dieser Ehe. Daher flüchtet sie in die Arme des 52-jährigen Doug Daniel. Doug würde alles für seine hübsche junge Geliebte tun. Daher sagt er nicht nein, als sie ihm einen Plan unterbreitet, wie sie ihren Ehemann loswerden und seine Lebensversicherung kassieren könnten.

SAT.1 GOLD
