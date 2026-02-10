Abserviert & ausgeliefertJetzt kostenlos streamen
Killer Couples: Mörderische Paare
Folge 6: Abserviert & ausgeliefert
38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16
Als seine Ex-Freundin Kristy ankündigt, bei ihm vorbeizukommen, fasst Christopher Gregory einen düsteren Plan: Er bittet seine Partnerin Jennifer, ihm beim Mord an Kristy zu helfen. Jennifer weigert sich zuerst, unterstützt ihren Freund aber schließlich. Zusammen bringen sie Kristy um, versuchen, ihre Leiche zu zerstückeln und setzen ihre sterblichen Überreste schließlich zusammen mit ihrem Auto in Brand ...
