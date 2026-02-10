Zum Inhalt springenBarrierefrei
Killer Couples: Mörderische Paare

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 10.02.2026
Folge 3: Himmel & Hölle

39 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Das lesbische Pärchen Tracey Poirier und Tamara Upton ist in seiner kleinen Heimatstadt oft das Ziel von Klatsch und Tratsch. Die beiden feiern gerne und nehmen regelmäßig Drogen. Außerdem locken sie Hetero-Männer mit Sex-Versprechen, um sie anschließend auszurauben. Doch am 3. Juli 1990 läuft eine dieser Aktionen völlig aus dem Ruder ...

SAT.1 GOLD
