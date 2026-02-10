Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 10.02.2026
Folge 2: Gottesfürchtig & gerissen

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 16

Brenda Andrews hat nach außen hin das perfekte Leben: Sie ist in der Kirchengemeinde engagiert, mit ihrer High-School-Liebe Rob verheiratet und das Paar hat zwei zauberhafte Kinder. Doch irgendwann kriselt es in der Ehe, und Brenda beginnt eine Affäre mit James Pavatt, der dieselbe Kirche besucht. Die beiden verlieben sich, und damit nimmt das Unglück seinen Lauf ...

