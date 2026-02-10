Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Killer Couples: Mörderische Paare

Mobbing & Mord

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 7vom 10.02.2026
Mobbing & Mord

Mobbing & MordJetzt kostenlos streamen

Killer Couples: Mörderische Paare

Folge 7: Mobbing & Mord

38 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Quasi über Nacht wird die 15-jährige Jennifer Mee unfreiwillig berühmt: Sie leidet an chronischem Schluckauf, ihr Fall geht durch die Medien. Nach drei Monaten ist sie das lästige Hicksen endlich los, doch die Neckereien und gemeine Spitznamen blieben. Jennifer bricht die Schule ab, zieht sich immer mehr zurück und sucht Trost im Internet. Dort lernt sie den 20-jährigen Lamont Newton kennen, der ihr zum ersten Mal seit langem ein gutes Gefühl gibt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Killer Couples: Mörderische Paare
SAT.1 GOLD
Killer Couples: Mörderische Paare

Killer Couples: Mörderische Paare

Alle 5 Staffeln und Folgen