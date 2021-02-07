Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Candle Light Dinner mit Torsten

SAT.1Staffel 11Folge 1vom 07.02.2021
Candle Light Dinner mit Torsten

Candle Light Dinner mit TorstenJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 1: Candle Light Dinner mit Torsten

16 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 6

Der Staffelauftakt von "KitchenCase" beginnt mit dem Brautpaar Nicole und Stefan. Die beiden wollten im Sommer 2020 heiraten, konnten aber wegen der Pandemie nicht feiern. Da lässt sich Torsten und sein KitchenCase-Team nicht lange bitten und lädt sie zu einem Candle Light Dinner ein. Doch bevor im Kerzenschein genossen werden kann, wird zuerst gekocht. Und Torsten hat nebst Dinner noch eine weitere Überraschung für die zwei parat. Seht selbst und wie immer: En Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen