Candle Light Dinner mit TorstenJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 1: Candle Light Dinner mit Torsten
16 Min.Folge vom 07.02.2021Ab 6
Der Staffelauftakt von "KitchenCase" beginnt mit dem Brautpaar Nicole und Stefan. Die beiden wollten im Sommer 2020 heiraten, konnten aber wegen der Pandemie nicht feiern. Da lässt sich Torsten und sein KitchenCase-Team nicht lange bitten und lädt sie zu einem Candle Light Dinner ein. Doch bevor im Kerzenschein genossen werden kann, wird zuerst gekocht. Und Torsten hat nebst Dinner noch eine weitere Überraschung für die zwei parat. Seht selbst und wie immer: En Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick