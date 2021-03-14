Künstler bekochen Fans: Das Highlight!Jetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 6: Künstler bekochen Fans: Das Highlight!
16 Min.Folge vom 14.03.2021Ab 6
Adrian Stern, Musiker aus Baden und sehr bekannt in der Schweizer Musikszene, hat das gleiche Problem momentan wie alle Künstler: Keine Auftritte, da nicht erlaubt! Das will Adrian nicht einfach so hinnehmen, denn ihm fehlen seine Konzerte und vor allem seine Fans. Darum lässt er das Los entscheiden, für welche Fans er mit Torsten kochen wird und spielt nach dem Essen auch gleich noch ein privates Konzert für die beiden Gewinnerinnen. Seht und hört selbst und wie immer: En Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick