SAT.1Staffel 11Folge 3vom 21.02.2021
16 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 6

Das Triage-Team der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) steht grundsätzlich vor enormen Herausforderungen. Sie nehmen Anrufe entgegen und verweisen die Hilfesuchenden an die entsprechend richtige Stelle in der Klinik. Und in letzter Zeit erhalten sie noch mehr Anfragen als sonst. Kein Wunder, dass sie sich aktuell nach einer etwas ruhigeren Zeit sehnen. Ob die Damen dies bei Torsten erfüllt kriegen? Seht selbst und viel Vergnügen und natürlich: En Guetä!

SAT.1
