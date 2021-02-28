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KitchenCase

Ein Traum wird wahr: Kochen mit Marc Trauffer

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 28.02.2021
Ein Traum wird wahr: Kochen mit Marc Trauffer

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Folge 4: Ein Traum wird wahr: Kochen mit Marc Trauffer

16 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 6

Dieses Mal hat sich Torsten einen Wunsch erfüllt und Marc Trauffer zum Kochen eingeladen. Mit Trauffer wird ein sättigendes Menü gekocht, das Marc ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Zum Grinsen gibt es in der Folge einiges, z.B. als Marc versucht, eine Pfanne mit Reis zu schwenken ... Dass das gekochte Menü später sogar mal auf der Speisekarte von Marcs neuem Projekt landet, zeigt, wie gut die beiden am Herd harmonieren. Seht selbst, viel Vergnügen und natürlich: En Guetä!

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