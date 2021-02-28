Ein Traum wird wahr: Kochen mit Marc TraufferJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 4: Ein Traum wird wahr: Kochen mit Marc Trauffer
16 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 6
Dieses Mal hat sich Torsten einen Wunsch erfüllt und Marc Trauffer zum Kochen eingeladen. Mit Trauffer wird ein sättigendes Menü gekocht, das Marc ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Zum Grinsen gibt es in der Folge einiges, z.B. als Marc versucht, eine Pfanne mit Reis zu schwenken ... Dass das gekochte Menü später sogar mal auf der Speisekarte von Marcs neuem Projekt landet, zeigt, wie gut die beiden am Herd harmonieren. Seht selbst, viel Vergnügen und natürlich: En Guetä!
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