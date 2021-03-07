Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geburtstagsessen für Edith

SAT.1Staffel 11Folge 5vom 07.03.2021
16 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 6

Edith Fritschi wurde letztes Jahr 90 und konnte dieses schöne Fest leider wegen der Pandemie nicht gebührend feiern. Darum wollen Ediths Enkel Andrin und seine Mutter diesen Geburtstag zu einem unvergesslichen Moment werden lassen. Zusammen mit Torsten und Andrins Freundin Larissa bereiten sie ein leckeres Geburtstagsessen für Edith zu. Ein herzliches "Happy Birthday" für Oma Fritschi! Viel Vergnügen und wie immer: En Guetä!

