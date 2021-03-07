Geburtstagsessen für EdithJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 5: Geburtstagsessen für Edith
16 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 6
Edith Fritschi wurde letztes Jahr 90 und konnte dieses schöne Fest leider wegen der Pandemie nicht gebührend feiern. Darum wollen Ediths Enkel Andrin und seine Mutter diesen Geburtstag zu einem unvergesslichen Moment werden lassen. Zusammen mit Torsten und Andrins Freundin Larissa bereiten sie ein leckeres Geburtstagsessen für Edith zu. Ein herzliches "Happy Birthday" für Oma Fritschi! Viel Vergnügen und wie immer: En Guetä!
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick