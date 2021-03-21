Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Ein leckeres Gericht als Dankeschön

SAT.1Staffel 11Folge 7vom 21.03.2021
Ein leckeres Gericht als Dankeschön

Ein leckeres Gericht als DankeschönJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 7: Ein leckeres Gericht als Dankeschön

16 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 6

Martin Elmiger, CEO der Veranstaltungsfirma Auviso, musste in letzter Zeit sehr flexibel sein, um seine Firma heil durch die Pandemie zu bringen. Eins ist aber klar: Er kann sich auch in solchen Zeiten auf seine Mitarbeiter verlassen! Daher will er mit Torsten zusammen für zwei von ihnen als Dankeschön ein leckeres Gericht zubereiten. Wie wird das Menü wohl den MitarbeiterInnen schmecken? Seht selbst und wie immer: En Guetä!

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen