KitchenCase
Folge 7: Ein leckeres Gericht als Dankeschön
16 Min.Folge vom 21.03.2021Ab 6
Martin Elmiger, CEO der Veranstaltungsfirma Auviso, musste in letzter Zeit sehr flexibel sein, um seine Firma heil durch die Pandemie zu bringen. Eins ist aber klar: Er kann sich auch in solchen Zeiten auf seine Mitarbeiter verlassen! Daher will er mit Torsten zusammen für zwei von ihnen als Dankeschön ein leckeres Gericht zubereiten. Wie wird das Menü wohl den MitarbeiterInnen schmecken? Seht selbst und wie immer: En Guetä!
