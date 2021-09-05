Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und BionicaJetzt kostenlos streamen
KitchenCase
Folge 1: Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und Bionica
16 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 6
Zum Staffelauftakt kocht Torsten im Bruno Weber Park und lädt zwei Superhelden ein: Bionicman und Bionica alias Michel Fornasier und Romina Manser. Er ist ohne rechte Hand zur Welt gekommen, sie ohne linke. Ihre Beeinträchtigung nutzen sie als Stärke und geben Kindern mit demselben Handicap Mut und Hoffnung. Und natürlich gibt es auch ein Superhelden-Menü! Was es sein wird, seht selbst und wie immer: viel Vergnügen und en Gutä!
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick