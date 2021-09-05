Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KitchenCase

Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und Bionica

SAT.1Staffel 12Folge 1vom 05.09.2021
Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und Bionica

Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und BionicaJetzt kostenlos streamen

KitchenCase

Folge 1: Das Kochen mit zwei Superhelden: Bionicman und Bionica

16 Min.Folge vom 05.09.2021Ab 6

Zum Staffelauftakt kocht Torsten im Bruno Weber Park und lädt zwei Superhelden ein: Bionicman und Bionica alias Michel Fornasier und Romina Manser. Er ist ohne rechte Hand zur Welt gekommen, sie ohne linke. Ihre Beeinträchtigung nutzen sie als Stärke und geben Kindern mit demselben Handicap Mut und Hoffnung. Und natürlich gibt es auch ein Superhelden-Menü! Was es sein wird, seht selbst und wie immer: viel Vergnügen und en Gutä!

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

KitchenCase
SAT.1
KitchenCase

KitchenCase

Alle 14 Staffeln und Folgen